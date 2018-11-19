Александр Моор позитивно оценил работу тюменского технопарка

Губернатор Тюменской области Александр Моор позитивно оценил работу тюменского технопарка, созданного областным правительством в ноябре 2008 г. для поддержки и развития технологических инноваций среднего и малого предпринимательства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Губернатор подчеркнул, что технологии, разработанные резидентами технопарка, применяются в самом широком спектре отраслей: медицине, АПК, дорожном хозяйстве, строительстве. Также их используют нефтегазодобывающие компании и предприятия малого и среднего бизнеса.

"Они востребованы рынком и приносят реальную пользу конкретным людям – это очевидный и самый важный результат десятилетней деятельности технопарка, заслуга его резидентов, специалистов и экспертов, сопровождающих развитие инновационных проектов", – отметил Александр Моор.

За десять лет работы совокупная выручка резидентов парка превысила 5,9 млрд руб. Налоговые отчисления в бюджеты разных уровней составили более 720 млн руб. Экспертный совет рассмотрел около 300 инновационных проектов, поддержку получили - 156. Резидентами получено 73 патента, внедрено 127 технологических инноваций.

На сегодняшний день технопарк входит в десятку лучших в России.

В 2010 г. технопарк стал региональным представителем Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Благодаря выстроенной системе взаимодействия с экспертами в настоящее время в регионе реализуются программы фонда: "УМНИК", "Старт", "Коммерциализация", "Развитие-НТИ". Только на поддержку 317 инновационных проектов молодых тюменских ученых из фонда привлечено более 133 млн руб.

Министр цифрового развития РФ Константин Носков отметил, что благодаря деятельности технопарка Тюменская область стала одним из регионов-лидеров в стране по развитию инновационного климата, а сам технопарк – ключевым звеном инновационной инфраструктуры региона.

Резиденты технопарка помимо обычных льгот пользуются полным пакетом сопровождения проектов, консультационной помощью по вопросам интеллектуальной собственности, образовательными, юридическими и бухгалтерскими услугами, участвуют в программах поддержки сбыта, развития экспортной деятельности, для них организуются встречи с экспертами венчурных фондов и бизнес-ангелами. Кроме того, резиденты получают возможность погружения в бизнес-среду – в технопарке проходят самые значимые региональные мероприятия, профессиональные форумы и практические конференции. Кроме того, с этого года в тюжменском технопарке начал работу центр поддержки экспорта - продукция тюменцев активно продвигается на зарубежные рынки.

Многие резиденты и выпускники технопарка заявляют о себе на российском и международном уровне. По словам директора Западно-Сибирского инновационного центра Евгения Дроздова, многие инновационные компании, которые смогли добиться успеха благодаря поддержке тюменского технопарка, возвращаются с другими разработками. Он подчеркнул, что это доказывает, что инновационный центр работает в правильном направлении.