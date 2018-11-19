Владения Деда Мороза в Великом Устюге увеличат в два раза

Владения Деда Мороза в Великом Устюге будут увеличены вдвое. Такое решение озвучил глава Вологодской области Олег Кувшинников, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации губернатора.

"Уверен, мы сможем принять еще больше гостей, как российских, так и зарубежных. Сегодня я объявляю отличную новость: территория Вотчины Деда Мороза увеличится почти в два раза - с 42 до 90 гектаров", - сказал он.

По словам Кувшинникова, за время, пока "Дед Мороз живет в Вологодской области", район посетило почти 3 миллиона человек.

Также глава области пообещал не только увеличить площадь вотчины, но и построить в Великом Устюге новый аэропорт, а также удлинить взлетно-посадочную полосу. "Через полтора года сюда полетят самолеты из Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов страны… Правительством РФ принято решение в 2020 году передать в федеральную собственность дорогу, которая идет из Москвы через Вологду на Великий Устюг и Сыктывкар, после чего начнется ее масштабная реконструкция", - заверил Кувшинчиков.