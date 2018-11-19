Владения Деда Мороза в Великом Устюге увеличат в два раза

19 Ноября 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Путин сдает Курилы?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Центральный ФО Северо-Западный ФО

Владения Деда Мороза в Великом Устюге увеличат в два раза

Владения Деда Мороза в Великом Устюге будут увеличены вдвое. Такое решение озвучил глава Вологодской области Олег Кувшинников, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации губернатора.

"Уверен, мы сможем принять еще больше гостей, как российских, так и зарубежных. Сегодня я объявляю отличную новость: территория Вотчины Деда Мороза увеличится почти в два раза - с 42 до 90 гектаров", - сказал он.

По словам Кувшинникова, за время, пока "Дед Мороз живет в Вологодской области", район посетило почти 3 миллиона человек.

Также глава области пообещал не только увеличить площадь вотчины, но и построить в Великом Устюге новый аэропорт, а также удлинить взлетно-посадочную полосу. "Через полтора года сюда полетят самолеты из Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов страны… Правительством РФ принято решение в 2020 году передать в федеральную собственность дорогу, которая идет из Москвы через Вологду на Великий Устюг и Сыктывкар, после чего начнется ее масштабная реконструкция", - заверил Кувшинчиков.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Владения Деда Мороза в Великом Устюге увеличат в два раза

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Дед Мороз, Вологодская область, Великий Устюг, Олег кувшинников



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Одобряете ли вы диалог с Японией по Курилам?

Результаты 104

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети