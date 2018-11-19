Свердловская область впервые получила высокий кредитный рейтинг

Агентство "Эксперт РА" присвоило Свердловской области высокий кредитный рейтинг по российской национальной шкале на уровне ruAA-. Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора региона, такой статус присвоен впервые.

По данным экспертов, такой кредитный рейтинг показывает высокий уровень кредитоспособности, финансовой надежности и финансовой устойчивости региона по сравнению с другими объектами рейтинга в РФ.

Как пояснил министр экономики и территориального развития региона Александр Ковальчик, высокий кредитный рейтинг Свердловской области создает благоприятные условия для публичной заемной деятельности – эмиссии государственных облигаций Свердловской области, раскрывает и подтверждает объективные финансовые возможности региона, повышает его инвестиционную привлекательность.