Екатеринбуржцы могут отправиться в виртуальный тур по реке Исеть

19 Ноября 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Путин сдает Курилы?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Свердловская область Уральский ФО

Екатеринбуржцы могут отправиться в виртуальный тур по реке Исеть

Для екатеринбуржцев и всех желающих отправиться в онлайн-тур по реке Исеть создали специальный сайт с различными панорамами из разных точек водоема. Авторами идеи являются музей истории Екатеринбурга и крупный застройщик города – компания "Атомстройкомплекс". Проект направлен на привлечение внимания общественности и властей к текущему состоянию набережных, сообщили Накануне.RU в пресс-службе АСК.

На сайте http://прогулкапоисети.рф любой желающий сможет виртуально пролететь над Исетью от Палкино до Химмаша, увидеть панорамы городского пруда, Верх-Исетского завода и множество исторических объектов, расположенных на набережных. Всего на интернет-ресурсе представлено около сотни панорам.

"К сожалению, у жителей пока нет возможности сплавляться по самой реке, поэтому мы решили сделать виртуальную прогулку, чтобы каждый житель смог взглянуть на Екатеринбург под другим углом - со стороны реки", - рассказал креативный директор компании "Атомстройкомплекс" Никита Харисов.

"На сайте мы кратко перечислили значимые исторические объекты на реке, а в будущем году во время очередного сплава подготовим более обширную историческую, экскурсионную информацию. Хотелось бы, чтобы горожане могли использовать реку по ее прямому назначению, чтобы ее функция не была утеряна – банально, я лично мечтаю о том, чтобы в Исети было можно купаться, и не нужно было летом по несколько часов стоять в пробках на выезд за город", - добавил директор Музея истории Екатеринбурга Сергей Каменский.

река Исеть, отнлайн-тур, проект(2018)|Фото: пресс-служба Атомстройкомплекс

Стоит отметить, что сейчас Исеть завалена грудами мусора. Пока что единственным драйвером в обустройстве берегов реки является новое строительство – застройщики, возводя новые объекты вблизи набережной, постепенно приводят ее в порядок, чтобы повысить ценность своих объектов. Однако Исеть нуждается в куда более масштабных преобразованиях.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Екатеринбуржцы могут отправиться в виртуальный тур по реке Исеть

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Река Исеть, Атомстройкомплекс, Музей истории Екатеринбурга, онлайн-тур, проект



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Одобряете ли вы диалог с Японией по Курилам?

Результаты 71

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети