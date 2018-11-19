Екатеринбуржцы могут отправиться в виртуальный тур по реке Исеть

Для екатеринбуржцев и всех желающих отправиться в онлайн-тур по реке Исеть создали специальный сайт с различными панорамами из разных точек водоема. Авторами идеи являются музей истории Екатеринбурга и крупный застройщик города – компания "Атомстройкомплекс". Проект направлен на привлечение внимания общественности и властей к текущему состоянию набережных, сообщили Накануне.RU в пресс-службе АСК.

На сайте http://прогулкапоисети.рф любой желающий сможет виртуально пролететь над Исетью от Палкино до Химмаша, увидеть панорамы городского пруда, Верх-Исетского завода и множество исторических объектов, расположенных на набережных. Всего на интернет-ресурсе представлено около сотни панорам.

"К сожалению, у жителей пока нет возможности сплавляться по самой реке, поэтому мы решили сделать виртуальную прогулку, чтобы каждый житель смог взглянуть на Екатеринбург под другим углом - со стороны реки", - рассказал креативный директор компании "Атомстройкомплекс" Никита Харисов.

"На сайте мы кратко перечислили значимые исторические объекты на реке, а в будущем году во время очередного сплава подготовим более обширную историческую, экскурсионную информацию. Хотелось бы, чтобы горожане могли использовать реку по ее прямому назначению, чтобы ее функция не была утеряна – банально, я лично мечтаю о том, чтобы в Исети было можно купаться, и не нужно было летом по несколько часов стоять в пробках на выезд за город", - добавил директор Музея истории Екатеринбурга Сергей Каменский.

Стоит отметить, что сейчас Исеть завалена грудами мусора. Пока что единственным драйвером в обустройстве берегов реки является новое строительство – застройщики, возводя новые объекты вблизи набережной, постепенно приводят ее в порядок, чтобы повысить ценность своих объектов. Однако Исеть нуждается в куда более масштабных преобразованиях.