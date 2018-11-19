В Тюмени для "Десертного бала" приготовили пирожные с изображениями Николая II и его семьи

В Тюмени состоялся "Десертный бал". Один из его участников приготовил пирожные, на которых изображены Николай II и члены его семьи, передает корреспондент Накануне.RU.

Небольшое видео, на котором видны это и другие произведения кулинарного искусства, выложила в Instagram гостья мероприятия. Среди прочего там можно было отведать книгу "Императорский маршрут".

Писатель Марина Ахмедова в своем телеграм-канале отметила, что "хорошо, что это сделали не свердловские кондитеры. А то история в чем-то бы повторилась".

"Большой десертный бал" стал финалом III Тюменского Гастрономического фестиваля. На балу лучшие кондитеры города представили свои сладкие столы. Творческая тема оформления сладостей, тортов и пирожных в этом году - "Золотая осень".