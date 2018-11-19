Мэр Нижнего Тагила пообещал не платить дорожникам за плохо убранные улицы

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев лично проконтролировал ход расчистки улиц и дорог города от снега и остался крайне недоволен увиденным.

За минувшие выходные в Нижнем Тагиле выпало более 20% среднемесячной нормы осадков. Результаты объезда были рассмотрены на оперативном совещании при главе города, по итогам которого Пинаев дал поручение увеличить количество дорожной техники для уборки, поскольку он остался неудовлетворен качеством и темпами работ.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, вопрос будет рассматриваться ежедневно на штабах начальника управления городским хозяйством.

"Некачественно выполненная уборка оплачиваться не будет", - пообещал Пинаев.

Как добавили в администрации, сегодня на расчистку направлено 40 единиц техники. Работы ведутся МУП "Тагилдорстрой" и ООО "УБТ-Сервис" в соответствии с графиком.