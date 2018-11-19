Челябинское управление Россельхознадзора возглавил бывший чиновник минсельхоза области
Руководителем управления Россельхознадзора по Челябинской области назначен Сергей Слободянский, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.
Ранее он занимал должность начальника управления ветеринарии министерства сельского хозяйства региона.
Напомним, Сергей Наумов, возглавлявший управление 13 лет, покинул должность в июне в связи с достижением 65-летнего предельного для государственной службы возраста. Почти пять месяцев обязанности руководителя временно исполнял заместитель руководителя управления Игорь Доможиров.