Челябинское управление Россельхознадзора возглавил бывший чиновник минсельхоза области

Напомним, Сергей Наумов, возглавлявший управление 13 лет, покинул должность в июне в связи с достижением 65-летнего предельного для государственной службы возраста. Почти пять месяцев обязанности руководителя временно исполнял заместитель руководителя управления Игорь Доможиров.

Руководителем управления Россельхознадзора по Челябинской области назначен Сергей Слободянский, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.





