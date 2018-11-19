19 Ноября 2018
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Политика Челябинская область

Челябинское управление Россельхознадзора возглавил бывший чиновник минсельхоза области

Руководителем управления Россельхознадзора по Челябинской области назначен Сергей Слободянский, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Ранее он занимал должность начальника управления ветеринарии министерства сельского хозяйства региона.

Напомним, Сергей Наумов, возглавлявший управление 13 лет, покинул должность в июне в связи с достижением 65-летнего предельного для государственной службы возраста. Почти пять месяцев обязанности руководителя временно исполнял заместитель руководителя управления Игорь Доможиров.

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Челябинское управление Россельхознадзора возглавил бывший чиновник минсельхоза области

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Теги: Сергей Слободянский, россельхознадзор, минсельхоз, назначение,



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