В центре Кургана на целый день отключат холодную воду

В Кургане в доме №76 на улице Карла Маркса произошла коммунальная авария.

Для ее устранения потребуется целый день, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Водного союза".

В нескольких домах и организациях в связи с этим потребуется отключить холодную воду.

Воды не будет 20 ноября с 9.00 до 21.00 по следующим адресам:

- ул.Карла Маркса, 76, 76А, 78, 78А, 80, 107, 107А, 111, 111А

- ул.Максима Горького, 149, 153, 155

- Теплопункт №86

- ул.Пролетарская, 26

- ул.Савельева, 23, 31.