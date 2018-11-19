19 Ноября 2018
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Общество Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО

На Ямале запустили вездеходы на воздушной подушке

На переправе через реку Обь между городами Салехард и Лабытнанги начали курсировать вездеходы на воздушной подушке, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства ЯНАО.
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"Лед крепкий, трасса для работы вездеходов подготовлена. Две машины "Арктика 3Д" будут работать по расписанию. Стоимость проезда – 120 руб., провоз багажа – 60 руб. Билеты продают в кассах павильонов. Расписание движения вездеходов разместят, как в местах продажи билетов, так и в сети интернет", – рассказал начальник отдела развития водного транспорта департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Алексей Костогрыз.

Он отметил, что со стороны Лабытнанги от шлагбаума до места посадки в вездеходы пассажиров будут бесплатно подвозить микроавтобусом.

Работа по устройству ледовой переправы через реку Обь в районе переправы уже началась: спецтехника для устройства объекта готова, водительский и механизаторский состав укомплектован.

вездеход на воздушной подушке Арктика 3Д(2018)|Фото: yanao.ru

"Сейчас на трассе работает восемь человек. На второй полосе произведена установка вешек, ведутся работы по заливке, толщина льда в настоящий момент составляет 13 см. На первой и третьей полосе работы не ведутся. Вешки и дорожные знаки заготовлены в полном объеме",- сообщил прораб АО "Ямалавтодор" Артем Корякин.

Дорожники обращаются к ямальцам с просьбой – не рисковать, дождаться открытия ледовой трассы и не спешить пересекать реку на транспорте или пешком.

Отметим, что судна на воздушной подушке "Нептун-23" начнут перевозить пассажиров весной следующего года. Специалисты оценят проходимость и скоростные характеристики при низких температурах и их преимущества в сравнении с имеющимся судами "Арктика-3Д".

"Плюсы "подушки" "Нептун-23": могут идти по открытой воде, колотому льду, подъем 800 миллиметров – это значит, что суда могут преодолевать препятствия такой высоты (торосы, заносы по снегу, по льду по болоту, по воде, а также волны до полутора метров)", – отмечал руководитель бригады сборщиков предприятия "Ховеркрафт" Сергей Елисеев.

скоростной вездеход Нептун-23(2018)|Фото: правительство.янао.рф

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На Ямале запустили вездеходы на воздушной подушке

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Теги: вездеход, на, воздушных, подушках



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