Жительница Челябинска требует 500 тысяч рублей с санатория, где ее ребенка укусил осел

Жительница Челябинска просит суд взыскать 500 тысяч рублей компенсации морального вреда с санатория, где ее ребенка укусил осел, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Тракторозаводского районного суда.

Инцидент произошел летом. Женщина и ее дочь отдыхали в одном из санаториев Челябинской области. На территории санатория располагался контактный зоопарк, который посетила семья. Во время кормления осленка взрослый осел потянулся к руке ребенка и укусил ее за тыльную сторону ладони.

Женщина в течение нескольких дней обращалась в администрацию санатория, чтобы ей показали информацию о наличии у животного прививок от бешенства. Но в администрации говорили, что данной информацией не располагают. Позже было установлено, что животные на территории этого зоопарка не имеют специальных медицинских документов.

В связи с этим она просит взыскать с учреждения моральный вред и штраф.