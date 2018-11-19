19 Ноября 2018
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Происшествия Челябинская область

Жительница Челябинска требует 500 тысяч рублей с санатория, где ее ребенка укусил осел

Жительница Челябинска просит суд взыскать 500 тысяч рублей компенсации морального вреда с санатория, где ее ребенка укусил осел, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Тракторозаводского районного суда.

Инцидент произошел летом. Женщина и ее дочь отдыхали в одном из санаториев Челябинской области. На территории санатория располагался контактный зоопарк, который посетила семья. Во время кормления осленка взрослый осел потянулся к руке ребенка и укусил ее за тыльную сторону ладони.

Женщина в течение нескольких дней обращалась в администрацию санатория, чтобы ей показали информацию о наличии у животного прививок от бешенства. Но в администрации говорили, что данной информацией не располагают. Позже было установлено, что животные на территории этого зоопарка не имеют специальных медицинских документов.

В связи с этим она просит взыскать с учреждения моральный вред и штраф.

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Жительница Челябинска требует 500 тысяч рублей с санатория, где ее ребенка укусил осел

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Теги: осел, контактный зоопарк, суд,



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