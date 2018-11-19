Вклад "Мегионнефтегаза" в экологическое просвещение отметило правительство Югры

"Славнефть-Мегионнефтегаз" удостоен награды Природнадзора Югры за вклад в реализацию социально значимого эколого-просветительского проекта "Спасти и сохранить".

Международная экологическая акция проводится в ХМАО с 2003 года, с 2004-го – под эгидой ЮНЕСКО и Международной ассоциации "Северный форум". Как рассказали Накануне.RU в "Мегионнефтегазе", в этом году предприятие выступило партнером акции.

Мегионские нефтяники традиционно следуют принципам экологической и социальной ответственности. Они регулярно организуют субботники, ведут просветительскую работу с подрастающим поколением. Особое внимание уделяют лесовосстановлению – на счету "Мегионнефтегаза" несколько зеленых массивов, созданных в Нижневартовском, Нефтеюганском и Сургутском районах. Крупнейший из них – кедросад имени Г. И. Норкина, высаженный на территории Аганского месторождения. За масштабные лесовосстановительные работы "Мегионнефтегазу" неоднократно присваивалось звание "Хранители кедровых лесов Югры".

"Рациональное природопользование, поддержание благоприятной экологической обстановки – одна из наших приоритетных задач, на ее решение ежегодно направляются сотни миллионов рублей, – отметил генеральный директор "Славнефть-Мегионнефтегаза" Михаил Черевко. – Мы внедряем современные природосберегающие технологии на всех этапах производственного цикла – в геологоразведке, добыче, транспортировке нефти. Кроме того, ежегодно реализуем десятки социально значимых проектов экологической направленности, в том числе с участием волонтеров".