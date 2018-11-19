19 Ноября 2018
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В Тобольске отремонтируют три детских бассейна

Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал распоряжение о выделении средств из бюджета области на ремонт трех детских бассейнов в Тобольске, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Ремонт запланирован на следующий год. Все бассейны находятся в ведении детских садов. В бассейне детского сада №40, расположенного по адресу 10 микрорайон, 28 капитально отремонтируют чашу бассейна, помещения, внутренние инженерные сети и тепловой переход. Также будет отремонтирован бассейн другого корпуса этого детского сада по адресу 10 микрорайон, 48.

В детском саду №51, девятого микрорайона будет заменена кровля, выполнен ремонт помещений бассейна, внутренних инженерных систем и теплого перехода.

Посещать обновленные бассейны будут около 1000 детей.

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В Тобольске отремонтируют три детских бассейна

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Теги: бассейн, ремонт, александр моор



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