В Магнитогорске адвокат избил соседа, а потом склонял свидетелей к даче ложных показаний

В Магнитогорске осужден адвокат Руслан Кожин.

Его признали виновным в избиении соседа - в момент нападения Кожин находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Позже Кожин склонял свидетелей конфликта к даче ложных показаний.

Инцидент произошел 2 января этого года около одного из домов в Правобережном районе Магнитогорска.

Суд назначил Кожину 3 года лишения свободы условно.