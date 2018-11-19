Южноуралец "толкал" поддельные пятитысячные купюры в аптеки и магазины
В Магнитогорске будут судить безработного жителя Миасса, который сбывал через магазины и аптеки поддельные пятитысячные купюры.
Установлено, что 32 летний мужчина в апреле этого года приобрел в Челябинске 27 липовых купюр, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.
Злоумышленник приехал в Магнитогорск и за пять дней успел сбыть 16 купюр, рассчитываясь ими в магазинах и аптеках за товары, стоимость которых не превышала 200 рублей. Сдачу настоящими деньгами мужчина забирал себе и использовал по своему усмотрению.
Ранее он был неоднократно судим за хищение имущества.