Южноуралец "толкал" поддельные пятитысячные купюры в аптеки и магазины

В Магнитогорске будут судить безработного жителя Миасса, который сбывал через магазины и аптеки поддельные пятитысячные купюры.

Установлено, что 32 летний мужчина в апреле этого года приобрел в Челябинске 27 липовых купюр, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Злоумышленник приехал в Магнитогорск и за пять дней успел сбыть 16 купюр, рассчитываясь ими в магазинах и аптеках за товары, стоимость которых не превышала 200 рублей. Сдачу настоящими деньгами мужчина забирал себе и использовал по своему усмотрению.

Ранее он был неоднократно судим за хищение имущества.