19 Ноября 2018
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Происшествия Челябинская область

На Южном Урале суд взыскал с осужденного экс-главы района и его соучастника свыше 10 млн рублей

Суд взыскал свыше 10 млн рублей с бывшего главы Кунашакского района Вадима Закирова, осужденного за взятки, мошенничество и злоупотребление должностными полномочиями, и его соучастника – местного предпринимателя Александра Оппермана, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Взыскать с осужденных деньги просила прокуратура.

"Суд пришел к выводу об обоснованности требований прокурора района и удовлетворил их в полном объеме", - отметили в ведомстве.

Напомним, в феврале Челябинский областной суд снизил на два месяца наказаниеэкс-главе Кунашакского района Вадиму Закирову, осужденному за взятки, мошенничество и злоупотребление должностными полномочиями. В колонии строгого режима бывший чиновник проведет 8 лет 10 месяцев.

Закиров помог Александру Опперману мошенническим путем завладеть бюджетными денежными средствами при совершении сделки по купле-продаже по завышенной стоимости здания детского сада в селе Кунашак. Сумма сделки составила 19,1 млн рублей, тогда как реальная стоимость здания, по версии следствия, не превышала 9 млн рублей. Таким образом, муниципалитету был причинен ущерб свыше 10 млн рублей.

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На Южном Урале суд взыскал с осужденного экс-главы района и его соучастника свыше 10 млн рублей

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Теги: Вадим Закиров, суд, приговор, взятки, мошенничество, глава Кунашакского района,



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