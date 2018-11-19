Несмотря на предупреждение полиции о рейде, почти три десятка зауральских водителей сели за руль пьяными

ГИБДД Курганской области отчиталась об итогах рейда "Нетрезвый водитель".

Как ранее сообщало Накануне.RU, ночью 18 ноября почти 200 инспекторов ДПС на дорогах региона останавливали автомобили и проверяли водителей на предмет опьянения.

Полиция во время рейда задержала 27 водителей, управляющие транспортными средствами в состоянии опьянения.

Трое из задержанных сели за руль в пьяном состоянии повторно, сообщили Накануне.RU в ГИБДД Курганской области.

Помимо этого сотрудники ГИБДД поймали 18 водителей, которые управляли машиной без прав.