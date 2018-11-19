Полиция поймала подозреваемого в обмане уральских пенсионеров

Сотрудники свердловской полиции совместно с коллегами из Самары задержали на территории Поволжья 25-летнего мужчину по прозвищу "Дракон", который подозревается в мошенничестве. Как сообщил Накануне.RU глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, мужчина подозревается в серии преступлений, связанных с обманом пенсионеров, а также в грабежах, кражах и разбойных нападениях.

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Одно из последних преступлений, в котором подозревают "Дракона", произошло в Екатеринбурге в начале ноября. Тогда жертвой мошенника стала доверчивая пенсионерка – мошенник рассказал женщине душещипательную историю и попросил занять денег.

"Диалог с дамой закончился тем, что мужчина попросил денег в долг. Не поверить в рассказ добродушной бабушке было сложно, ведь мнимый иностранец даже говорил с акцентом. Кроме того, деньги он обещал вернуть буквально на следующий день. Как только прохиндей получил, чего хотел, тут же исчез, словно тени в полдень. Женщина, сообразив, что ее обманули, обратилась за помощью в полицию, дала четкие приметы обидчика. Сыщики в свою очередь установили, что молодой человек уже находится в розыске за аналогичные проделки", - пояснил полковник Горелых.

Сам подозреваемый после своих преступлений покинул пределы Среднего Урала - его вычислили в Самаре, где он скрывался на квартирах дальних родственников и знакомых.