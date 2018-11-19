Еще в одном районе Челябинска объявлен карантин по бешенству

Ленинский район Челябинска объявлен угрожаемой зоной по бешенству животных. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Борис Дубровский, передает корреспондент Накануне.RU.

Карантин по бешенству животных установлен на территории ООО компания "Полимер".

Согласно документу, на этой территории введен запрет на проведение выставок собак и кошек, на торговлю домашними животными, а также на вывоз животных за пределы неблагополучного пункта.

Областному минсельхозу поручено утвердить план профилактических и ликвидационных мероприятий.

Напомним, в конце октября карантин по бешенству был установлен в Курчатовском районе Челябинска.