19 Ноября 2018
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Общество Свердловская область Уральский ФО

В конкурсе на доименование аэропорта Кольцово в Екатеринбурге лидирует революционер Бажов

Сегодня на сайте проекта Великиеимена.рф появились промежуточные результаты конкурса на присвоение аэропорту Кольцово в Екатеринбурге имени земляка.

В шорт-листе из трех персонажей, как и прежде, лидируют уральский революционер и писатель-сказитель Павел Бажов, промышленник-меценат Акинфий Демидов и маршал Победы Георгий Жуков (соответственно - 5703, 3986 и 2731 голос).

Как ранее заявил председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин, для жителей Среднего Урала каждое из этих имен по-своему дорого.

"Павел Петрович Бажов – певец уральской земли, мы воспитаны на его сказах, которые не одно поколение уральцев учили тому, что ничто в жизни не происходит "по щучьему велению", а только трудом, мастерством, – отметил Левин. – С фамилией Демидовых связан промышленный рост Урала, начало профессионального образования, первые традиции меценатства, поддержка выдающихся российских ученых. Маршал Победы Георгий Константинович Жуков командовал Уральским военным округом, представлял Свердловскую область в Верховном Совете СССР, памятник ему был установлен в Екатеринбурге перед Штабом округа в один день с памятником в Москве у Исторического музея".

По мнению председателя Общественной палаты региона, если гости Свердловской области, прилетев в аэропорт Кольцово имени одного их этих великих соотечественников, захотят познакомиться поближе с любым из них, то "они выйдут на богатую историю Среднего Урала".

Напомним, что списки имен претендентов утверждены 9 ноября. Финалисты были определены путем социологических опросов, которые проводились в формате телефонного интервью. Ранее сообщалось, что воздушной гавани Екатеринбурга, претендующего на ЭКСПО-2025, могут присвоить имя Ельцина. При этом сами екатеринбуржцы не хотят менять название аэропорта Кольцово.

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В конкурсе на доименование аэропорта Кольцово в Екатеринбурге лидирует революционер Бажов

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Теги: аэропорт Кольцово, великие имена России, Общественная палата Свердловской области, Александр Левин



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