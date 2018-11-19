В Общественной палате Свердловской области появились новые лица

Список членов Общественной палаты Свердловской области пополнили еще два человека. Вакантные места заняли генеральный директор комбината Электрохимприбор Сергей Жамилов и президент Свердловской федерации подводного спорта Валерий Черкашин. Соответствующий указ подписал глава региона Евгений Куйвашев, сообщили Накануне.RU в департамент информационной политики губернатора.

Отметим, что Анастасия Немец и Сергей Воронин, выбранные в ОП из "губернаторской" квоты, подали заявления о сложении своих полномочий, так как были избраны депутатами гордумы Екатеринбурга. Таким образом, в Общественной палате региона оставалось два вакантных места.

Напомним, в состав Общественной палаты нового созыва вошли 42 уральца, треть списка утвердили депутаты Заксобрания, еще 14 человек — губернатор Евгений Куйвашев. Остальные 14 человек были определены уже утвержденными ранее членами ОП.