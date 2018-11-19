Бастрыкин собирается возбудить уголовное дело против бывшего свердловского судьи

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин просит Высшую квалификационную коллегию судей дать согласие на возбуждение уголовного дела против экс-судьи арбитражного суда Свердловской области Олега Гаврюшина. Об сообщается в повестка заседания ВККС РФ, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Глава СКР хочет признать мужчину виновным по нескольким статьям: "покушение на совершение преступление" и "получение взятки в особо крупном размере". Заседание коллегии судей пройдёт 28 ноября.

Напомним, что ранее сын Гаврюшина был задержан 30 мая 2018 года в здании арбитража региона при получении взятки на сумму около 14 млн руб. Позже Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил мужчину под стражу. Решение пытались обжаловать несколько раз, но облсуд Свердловской области решил не изменять постановление первой инстанции.

После задержания сына, Олег Гаврюшин оставил пост судьи по собственному желанию.