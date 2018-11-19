С января будет увеличен размер пособия по уходу за ребенком

Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет с 1 января 2019 года будет увеличен с 24 тысяч рублей до 26 тысяч 152 рублей.

Минимальный размер ежемесячного пособия вырастет с 4,4 тысяч рублей до 4,5 тысяч рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральный фонд социального страхования (ФСС).

Помимо этого вырастет и размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска. По данным ФСС, максимальная сумма выплат составит 301 тысяч 95 рублей по сравнению с 282 тысяч рублей в этом году.

Минимальный размер пособия по беременности и родам составит 51 тысячу 919 рублей.

В апреле председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, выступая сегодня с отчетом перед Госдумой, заявил, что следует пересмотреть компенсацию по уходу за детьми.

Напомним, в период, пока ребенку от полутора до трех лет, выплачивается ежемесячная компенсация в размере 50 рублей. По словам Медведева, это пособие было установлено в 94-м году, его нужно пересмотреть.

Премьер заявил, что необходимо найти ресурсы для реализации демографических инициатив, с которыми выступил президент. Они направлены на повышение рождаемости.