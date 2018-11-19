19 Ноября 2018
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Общество Челябинская область

Прокуратура Южного Урала пригрозила санкциями главам районов и городов, где есть долги за поставленный газ

Прокуратура внесла представление нескольким главам районов Челябинской области и одного города - надзорное ведомство недовольно тем, что муниципалитеты не рассчитываются за поставленный газ.

У Аргаяшского, Карталинского районов и Снежинска совокупный долг составляет более 8 млн рублей, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Также надзорное ведомство раскритиковало работу предприятий Еткульского, Каслинского, Катав-Ивановского и Красноармейского районов, а также Верхнего Уфалея.

В данных районах благодаря прокуратуре уже возместили долги в размере 6,5 млн рублей, до конца 2018 года предстоит погасить еще более 30 млн рублей долгов.

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Прокуратура Южного Урала пригрозила санкциями главам районов и городов, где есть долги за поставленный газ

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Теги: долги, газ, прокуратура, Южный Урал, топливо



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