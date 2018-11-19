Фонд развития Югры предоставит льготный заем заводу "ЛВЛ-Югра"

Экспертный совет Фонда Югры одобрил две заявки от Югорского лесопромышленного холдинга на льготные займы для модернизации завода "ЛВЛ-Югра" в Нягани, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Предприятие является единственным производителем клееного шпонированного бруса на территории УрФО и поставляет на экспорт более 90% производимой продукции. На рынке "ЛВЛ-Югра" работает уже 15 лет. Заводу необходимо приобрести оборудование для двух участков производства: сушки и сортировки шпона - стоимость оборудования составляет 103 млн руб. Также заводу необходимо оборудование для ребросклеивания сырого шпона, стоимостью 87 млн руб.

Сейчас мощность производства завода составляет 30 тыс. куб. м, после модернизации увеличится до 50 тыс. куб. м. Выручка возрастет более чем в два раза до 1,3 млрд руб. Кроме того, будет создано 15 дополнительных рабочих мест.

Принято решение оказать заводу финансовую поддержку в сумме 190 млн руб. сроком на пять лет под 5% годовых с предоставлением двухлетней отсрочки по уплате основного долга.