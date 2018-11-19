19 Ноября 2018
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"Не умолкают пилы". В Екатеринбурге в парке имени Морозова обрубили деревья

Жители Екатеринбурга недовольны обрубленными деревьями в парке имени Морозова. Горожане утверждают, что на всей аллее не спилили лишь одно дерево, передает корреспондент Накануне.RU
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"Вечер... Но не умолкают пилы. Все деревья спилены кроме одного, вокруг нас сиротливо стоят обрубки деревьев разной наклонности. Дочька сказала, что расплачется, если увидит, как спиливают последнее оставшееся дерево, и мы поспешно скрылись в уютных кронах сохранившихся деревьев в парке им.Морозова", - написала екатеринбурженка в группе Facebook "Наш разный Екатеринбург+".

В комментариях к публикации пользователи соцсетей приходят в ужас от происходящего, некоторые винят во всем руководителей города.

"По всему городу пилят деревья, на Первомайской тоже обрубки, даже в дендрарии так опилили, что все засохли за лето. Что-то у нас со службой озеленения города не в порядке. Наверно, какой-то новый начальник", - написала одна из участниц группы.

Деревья, парк имени Морозова, аллея(2018)|Фото: facebook/Наш разный Екатеринбург/Алена Родина

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"Не умолкают пилы". В Екатеринбурге в парке имени Морозова обрубили деревья

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Теги: парк имени Морозова, аллея, деревья



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