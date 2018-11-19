"Не умолкают пилы". В Екатеринбурге в парке имени Морозова обрубили деревья

Жители Екатеринбурга недовольны обрубленными деревьями в парке имени Морозова. Горожане утверждают, что на всей аллее не спилили лишь одно дерево, передает корреспондент Накануне.RU

"Вечер... Но не умолкают пилы. Все деревья спилены кроме одного, вокруг нас сиротливо стоят обрубки деревьев разной наклонности. Дочька сказала, что расплачется, если увидит, как спиливают последнее оставшееся дерево, и мы поспешно скрылись в уютных кронах сохранившихся деревьев в парке им.Морозова", - написала екатеринбурженка в группе Facebook "Наш разный Екатеринбург+".

В комментариях к публикации пользователи соцсетей приходят в ужас от происходящего, некоторые винят во всем руководителей города.

"По всему городу пилят деревья, на Первомайской тоже обрубки, даже в дендрарии так опилили, что все засохли за лето. Что-то у нас со службой озеленения города не в порядке. Наверно, какой-то новый начальник", - написала одна из участниц группы.