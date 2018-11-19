"Зашли, посмотрели, сделали вывод". В зауральских больницах начались тотальные проверки

Проверки в центральных районных больницах Зауралья, "горячая линия" для пациентов и ремонт медучреждений - эти темы стали основными на совещании у врио губернатора Курганской области по вопросам здравоохранения, передает корреспондент Накануне.RU.

Как доложила начальник финансового управления Курганской области Елена Лукашук, выезды уже осуществлены на прошлой неделе в Шадринскую ЦРБ.

"Перечень вопросов сформирован с указанием ответственных исполнителей. Предусмотрен механизм проведения той или иной проверки - по каждому мероприятию определен независимый эксперт. По Шадринску договорились, что каждый орган предоставляет справку со своими выводами и предложениями", - отметила Елена Лукашук.

Как ранее сообщало Накануне.RU, инфекционное отделение Шадринской ЦРБ сейчас находится в "предсмертном" состоянии - в мае этого года жительница Шадринска Екатерина Агафонова стала свидетельницей ужасного состояния и полного отсутствия ремонта в больнице - об этом она написала в группе "Инцидент Курган" в соцсети "Вконтакте". Она рассказала о том, что здание больницы - аварийное, вросло в землю, в помещениях жуткий запах плесени и сырости. В октябре этого года в больнице побывал Вадим Шумков и принял несколько решений, которые позволят изменить ситуацию в медучреждении - конкретно, будет выполнен ремонт инфекционного отделения.

Стоит отметить, что за последние 2 года на ремонт помещений больницы было выделено 5,7 млн рублей. Чтобы полностью закончить ремонт, необходимо еще 5,5 млн рублей.

Выступая перед участниками совещания, глава Зауралья отметил, что нужно учитывать те поручения, которые сделал президент.

"Цена на медикаменты должна соответствовать и в аптеках, и в поликлиниках, и предоставляются пациентам. Отдельным предметом проверки прошу сделать закупки и расходную часть сметы. Три направления: первое - деньги, которые поступают по каналу ФОМС, второе - средства, которые получают медучреждения от оказания платных услуг, третье - средства, которые идут по каналу в областной бюджет. Руководить проверкой должен один человек в группе, чтобы каждый не перехватывал знамя", - сказал Вадим Шумков.

Врио губернатора также отметил, что нужно посмотреть "особо чувствительное направление - это обслуживание пациентов в части обеспеченности лекарствами, которые они должны получать".

"Отдельно - качество оказания услуг, потому что есть нарекания в части как именно наши сотрудники больниц общаются с пациентами. На эти вещи нужно обратить особое внимание", - добавил Шумков.

Глава региона отметил, что нужно проверить обоснованность приобретения больницами того или иного оборудования и цены, по которым делались определенные закупки.

"Цель проверки - исключительно понимание ситуации в наших учреждениях. Второе - повышение качества оказания услуг. При всем при этом прошу исходить из посыла: не вводить в стресс учреждения, которые вы проверяете, вести себя максимально корректно, все мероприятия проводить быстро и оптимально по времени. Не нужно создавать ситуации, при которых главврач и персонал будет заниматься только вами. Зашли, документы попросили, оперативно посмотрели, вывод сделали. Также просьба - большими группами людей по медучреждениям не слоняться, внимание к себе не вызывать", - отметил Вадим Шумков.

Врио губернатора напомнил о том, что в Зауралье появится телефонная "горячая линия", куда жители Зауралья будут обращаться с вопросами и пожеланиями по конкретной ЦРБ.