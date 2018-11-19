19 Ноября 2018
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Происшествия Свердловская область

В Екатеринбург троллейбус врезался в киоск и наехал на пешехода: у пострадавшей сотрясение мозга

В Екатеринбурге троллейбус №4 наехал на пешехода и врезался в киоск, который находился вблизи проезжей части. Как сообщили Накануне.RU в отделение пропаганды ГИБДД города, ДТП произошло на ул. Советская, 51.

По предварительной информации, водитель троллейбуса проехал на запрещающий красный сигнал светофора и сбил 16-ти летнюю девушку, которая переходила дорогу. Пострадавшую доставили в больницу. Предварительно у неё диагностировано сотрясение головного мозга.

Екатеринбург, ДТП с троллейбусом(2018)|Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

После троллейбус врезался в киоск.

Екатеринбург, ДТП с троллейбусом(2018)|Фото: vk.com, Дмитрий Суворов

"За рулем троллейбуса находился 26-ти летний мужчина, имеющий общий стаж управления транспортными средствами два месяца. В ДТП он не пострадал. В момент аварии в троллейбусе находилось три пассажира, среди них также пострадавших нет", - добавили в ГИБДД.

Причины и обстоятельства столкновения устанавливаются в ходе начавшегося дознания, по окончании которого сотрудниками полиции будет принято мотивированное решение.

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В Екатеринбург троллейбус врезался в киоск и наехал на пешехода: у пострадавшей сотрясение мозга

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Теги: екатеринбург, дтп, авария, пострадавшие, гибдд



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