В Екатеринбург троллейбус врезался в киоск и наехал на пешехода: у пострадавшей сотрясение мозга

В Екатеринбурге троллейбус №4 наехал на пешехода и врезался в киоск, который находился вблизи проезжей части. Как сообщили Накануне.RU в отделение пропаганды ГИБДД города, ДТП произошло на ул. Советская, 51.

По предварительной информации, водитель троллейбуса проехал на запрещающий красный сигнал светофора и сбил 16-ти летнюю девушку, которая переходила дорогу. Пострадавшую доставили в больницу. Предварительно у неё диагностировано сотрясение головного мозга.

После троллейбус врезался в киоск.

"За рулем троллейбуса находился 26-ти летний мужчина, имеющий общий стаж управления транспортными средствами два месяца. В ДТП он не пострадал. В момент аварии в троллейбусе находилось три пассажира, среди них также пострадавших нет", - добавили в ГИБДД.

Причины и обстоятельства столкновения устанавливаются в ходе начавшегося дознания, по окончании которого сотрудниками полиции будет принято мотивированное решение.