В Югре через девять месяцев после гибели похоронят жертву крушения Ан-148 "Саратовских авиалиний"

В Нижневартовске предадут земле тело уроженца города, 31-летнего Александра Сергошко, погибшего в крушении Ан-148 "Саратовских авиалиний", сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Глава города Василий Тихонов поручил материально и психологически помочь семье Сергошко. На 20 ноября намечена доставка тела погибшего на родину, в Нижневартовск, где живут его родители. Город возьмет на себя все расходы по доставке тела, дальнейшей транспортировке на кладбище и организации погребения, а также размещению родственников в гостинице. Семье из резервного фонда города единовременно заплатят деньги. Распоряжение о выплате подписала губернатор Югры Наталья Комарова.

Напомним, пассажирский самолет авиакомпании "Саратовские авиалинии", выполнявший рейс из Москвы в Орск, 11 февраля упал в Раменском районе Московской области. Все находившиеся на борту — 65 пассажиров и 6 членов экипажа, погибли. Спасатели отыскали более 1 тыс. 400 фрагментов тел и 500 – воздушного судна.

Согласно данным расшифровки бортовых самописцев, пилоты не включили обогрев датчиков определения скорости, в результате чего во время набора высоты произошло их обледенение. Командир лайнера Валерий Губанов получил неверные сведения о падении скорости, после чего пытался разогнать самолет путем перевода его в пикирование. При этом был превышен угол наклона судна, что противоречит инструкции, после чего самолет потерял управляемость. Таким образом, подтвердилась основная версия крушения – неверные действия экипажа.