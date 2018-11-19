19 Ноября 2018
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Стадион в Первоуральске пришлось срочно эвакуировать в разгар хоккейного матча

Матч чемпионата России по хоккею с мячом между "Уральским трубником" из Первоуральска и командой "Старт" из Нижнего Новгорода был внезапно прерван. Болельщиков срочно эвакуировали с трибун из-за подозрительного предмета.

Игра прошла 18 ноября в Первоуральске. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ХК "Уральский трубник", в разгар встречи вблизи территории стадиона обнаружили бесхозный чемодан.

"Соответствующие службы разобрались с проблемой быстро, вскоре матч продолжился", - уточнили в пресс-службе.

Уральский трубник, хоккей с мячом(2018)|Фото: vk.com/urtrubnik/Регина Немытова

Игра завершилась вничью со счетом 4:4.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в городской больнице Первоуральска произошло замыкание проводки. Сотрудников и пациентов пришлось в срочном порядке эвакуировать.

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Стадион в Первоуральске пришлось срочно эвакуировать в разгар хоккейного матча

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Теги: стадион, эвакуация, Первоуральск



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