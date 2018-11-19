Стадион в Первоуральске пришлось срочно эвакуировать в разгар хоккейного матча
Матч чемпионата России по хоккею с мячом между "Уральским трубником" из Первоуральска и командой "Старт" из Нижнего Новгорода был внезапно прерван. Болельщиков срочно эвакуировали с трибун из-за подозрительного предмета.
Игра прошла 18 ноября в Первоуральске. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ХК "Уральский трубник", в разгар встречи вблизи территории стадиона обнаружили бесхозный чемодан.
"Соответствующие службы разобрались с проблемой быстро, вскоре матч продолжился", - уточнили в пресс-службе.
Игра завершилась вничью со счетом 4:4.
Как сообщало Накануне.RU, недавно в городской больнице Первоуральска произошло замыкание проводки. Сотрудников и пациентов пришлось в срочном порядке эвакуировать.