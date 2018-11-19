19 Ноября 2018
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Политика За рубежом

На Западе встревожены из-за возможного возвращения российских баз на Кубу

На Западе тревожатся по поводу того, что Россия может открыть военные базы на Кубе, пишет Daily Star.
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По данным издания, это станет ответом Москвы на угрозы Дональда Трампа о выходе США из договора ДРСМД.

По мнению экспертов, Россия якобы может вновь открыть радиоэлектронный центр в Лурдесе для наблюдения за США, передает Regnum.

Куба, Лурдес, военная база, СССР(2016)|Фото: panoramio.com

Военная база в Лурдесе

Как отмечается, предпосылкой для подобных опасений стал визит главы Кубы Диаса-Канеля Бермудеса в Москву в начале ноября.

Напомним, сообщения о том, что сразу в двух дружественных для России странах – Кубе и Вьетнаме - могут снова появиться военные базы ВС РФ, появлялись также в 2016 году.

В Госдуме заявляли, что Министерство обороны РФ прорабатывает вопрос, анализируя предыдущий опыт СССР. В Кремле, комментируя это, подчеркнули, что Россия должна действовать исходя из национальных интересов, с учетом изменившейся мировой обстановки.

При этом двумя годами ранее президент Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможном возрождении военного сотрудничества с Кубой, заявил, что Россия не собирается восстанавливать базу в Лурдесе.

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На Западе встревожены из-за возможного возвращения российских баз на Кубу

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Теги: куба, военная база, россия



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