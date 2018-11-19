На Западе встревожены из-за возможного возвращения российских баз на Кубу

На Западе тревожатся по поводу того, что Россия может открыть военные базы на Кубе, пишет Daily Star.

По данным издания, это станет ответом Москвы на угрозы Дональда Трампа о выходе США из договора ДРСМД.

По мнению экспертов, Россия якобы может вновь открыть радиоэлектронный центр в Лурдесе для наблюдения за США, передает Regnum.

Военная база в Лурдесе

Как отмечается, предпосылкой для подобных опасений стал визит главы Кубы Диаса-Канеля Бермудеса в Москву в начале ноября.

Напомним, сообщения о том, что сразу в двух дружественных для России странах – Кубе и Вьетнаме - могут снова появиться военные базы ВС РФ, появлялись также в 2016 году.

В Госдуме заявляли, что Министерство обороны РФ прорабатывает вопрос, анализируя предыдущий опыт СССР. В Кремле, комментируя это, подчеркнули, что Россия должна действовать исходя из национальных интересов, с учетом изменившейся мировой обстановки.

При этом двумя годами ранее президент Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможном возрождении военного сотрудничества с Кубой, заявил, что Россия не собирается восстанавливать базу в Лурдесе.