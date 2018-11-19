19 Ноября 2018
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Общество За рубежом

В Болгарии прошли массовые акции протеста против высоких цен

В городах Болгарии проходят массовые гражданские демонстрации из-за растущей стоимости жизни и высоких цен на топливо и питание при низких доходах.

Как сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Sofia Globe, протестная волна затронула такие города, как Пловдив, Добрич, Габрово, Монтана, Ямбол и др. Во многих из них демонстрантами перекрыты дороги.

Отмечается, что протесты сопровождаются призывами к отставке правительства страны.

Глава болгарского МВД Младен Маринов, обращаясь к гражданам, призвал участвовать только в тех акциях, о которых было объявлено по официальным каналам. Также он отметил, что правоохранителями были приняты меры, чтобы "гарантировать мирные протесты" для их участников.

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В Болгарии прошли массовые акции протеста против высоких цен

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Теги: Болгария, акции протеста, высокие цены, рост цен



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