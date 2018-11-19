19 Ноября 2018
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Экономика В России

ЦБ ограничил "Юнистриму" наличные валютообменные операции

Банк России (ЦБ) ограничил системе денежных переводов "Юнистрим" наличные валютообменные операции за нарушения антиотмывочного законодательства, сообщили СМИ.

Как сообщает "КоммерсантЪ", такое решение было принято после проверки, которую регулятор проводил с 21 июня по 30 августа.

"По результатам банк получил предписание по доработке процедур идентификации источников происхождения денежных средств клиентов при осуществлении крупных валютообменных операций, а также ограничение на осуществление валютообменных операций, не связанных с проведением денежных переводов, до 1 марта 2019 года", — рассказал изданию глава "Юнистрима" Кирилл Пальчун. Эту информацию подтвердил сотрудник надзорного блока ЦБ.

По словам собеседника "Ъ", мера, принятая регулятором, сделала невозможной работу системы по прежней схеме.

"Мы приняли решение, что два продукта нужно склеить, чтобы одной операцией можно было провести перевод с конверсией на уровне системы "Юнистрима", — пояснил Пальчун, добавив, что такой продукт повышает эффективность работы, поскольку сотрудники тратят вдвое меньше времени на оформление трансграничного перевода, а также снижает операционные риски.

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ЦБ ограничил "Юнистриму" наличные валютообменные операции

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Теги: Банк России, ЦБ РФ, Юнистрим, денежные переводы



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