19 Ноября 2018
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Жительница Югорска перевела мошенникам 1,6 млн, но поняла это только после долгой беседы с силовиками

Жительница Югорска перевела мошенникам 1,6 млн руб., но поняла это только после часовой беседы с силовиками, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления МВД.

Югорчанке позвонила неизвестная, представившись сотрудницей компании "Коен-коен-Трейд". Она предложила вложить деньги под процент. Для этого пенсионерке необходимо было перевести 10 тыс. руб. на валютный счет компании и прислать фотографии паспорта.

После этого "сотрудница компании" предложила женщине перевести дополнительно 100 тыс. руб. Такой суммы у нее не было. Югорчанка сняла со своего банковского вклада 550 тыс. руб. от продажи квартиры и попыталась через мобильный банк перевести на счет фирмы 200 тыс. руб.

Сотрудники банка, почуяв неладное, заблокировали карту и вызывали ее хозяйку в офис. Работники службы безопасности уточнили у нее, уверена ли она в том, что переводит деньги фирме. После положительного ответа карту разблокировали.

Через несколько дней жертве позвонили и вновь предложили осуществить вклад. Под различными предлогами мошенники получили от женщины 1,6 млн руб., а когда накопления иссякли, она пришла за кредитом в банк. Узнав историю потерпевшей, сотрудники порекомендовали ей обратиться в полицию. Только после часовой беседы с правоохранителями женщина поняла, что ее обманули.

Возбуждено уголовное дело.

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Жительница Югорска перевела мошенникам 1,6 млн, но поняла это только после долгой беседы с силовиками

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Теги: мошенничество, уголовное дело, Коен-коен-Трейд



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