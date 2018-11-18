Смертницей, взорвавшей себя у поста полиции в Грозном, оказалась жительница Челябинской области

Смертницей, которая 17 ноября совершила теракт в Грозном, оказалась жительница Челябинской области, об этом пишет ТАСС со ссылкой на собственные источники.

Как рассказали Накануне.RU в СУ СК России по Чеченской республике, личность девушки установлена, ей 25 лет.

ТАСС пишет, что девушку зовут Карина С., последнее время она жила в Дагестане, была уроженкой Адыгеи.

Сейчас проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия.

Напомним, девушка совершила самоподрыв у поста полиции в Грозном - жертв и пострадавших удалось избежать.