18 Ноября 2018
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В Махачкале чемпион мира по рукопашному бою застрелил сотрудника Росгвардии

В Махачкале чемпион мира по рукопашному бою Шахбан Мачиев задержан по подозрению в совершении убийства.

Инцидент произошел ночью 18 ноября возле клуба "Бест".

Сотрудник Росгвардии, который пришел в клуб отдыхать, увидел драку и решил ее пресечь. Однако Мачиев достал пистолет и расстрелял своего "обидчика" - росгвардеец скончался.

Перед этим пострадавший успел достать пистолет и также открыть огонь - Мачиев ранен, он находится в больнице.

В СУ СК России по Дагестану Накануне.RU сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

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В Махачкале чемпион мира по рукопашному бою застрелил сотрудника Росгвардии

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Теги: Шахбан Мачиев, чемпион, убийство, стрельба, пистолет, Росгвардия, уголовное дело



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