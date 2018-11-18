В Махачкале чемпион мира по рукопашному бою застрелил сотрудника Росгвардии

В Махачкале чемпион мира по рукопашному бою Шахбан Мачиев задержан по подозрению в совершении убийства.

Инцидент произошел ночью 18 ноября возле клуба "Бест".

Сотрудник Росгвардии, который пришел в клуб отдыхать, увидел драку и решил ее пресечь. Однако Мачиев достал пистолет и расстрелял своего "обидчика" - росгвардеец скончался.

Перед этим пострадавший успел достать пистолет и также открыть огонь - Мачиев ранен, он находится в больнице.

В СУ СК России по Дагестану Накануне.RU сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.