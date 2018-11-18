Коммунисты Югры побили рекорд явки и выбрали нового первого секретаря

В Югорске на двадцатой отчетно-выборной конференции регионального отделения КПРФ коммунисты выбрали нового первого пресс-секретаря - им стал депутат думы ХМАО Алексей Савинцев. Делегаты проголосовали единогласно.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения КПРФ, конференция состоялась 17 ноября в Югорске. На нее прибыло рекордное количество делегатов - из 40 избранных от 20 местных отделений на форум приехали 39.

С 2012 по 2016 год Савинцев был главой города Советский, является зампредседателя комитета думы ХМАО по законодательству, вопросам государственной власти и местному самоуправлению.