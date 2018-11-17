Петербуржцы прошли по канату между высотками

Два канатоходца в Санкт-Петербурге устроили прогулу между двумя высотками. Тросы экстремалы натянули на высоте 25-го этажа, передает корреспондент Накануне.RU.

За прогулкой наблюдали не только жители жилого комплекса, но и спасатели, которые прибыли на место.

Во время прогулки канатоходцев усилился ветер, из-за чего несколько раз экстремала сдуло с веревки. К счастью, он проделывал трюк со страховочной веревкой.

Телеканал "Санкт-Петербург" сообщает, что на земле спортсменов встретили сотрудники полиции. Канатоходцев доставили в отделение для дачи объяснений.