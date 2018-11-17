17 Ноября 2018
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"Маша ведет себя по-путински!". В Британии мультфильм сочли российской пропагандой

"Инструмент мягкой силы", "Кремлевская пропаганда" - так охарактеризовали популярный детский мультфильм "Маша и медведь" журналисты британской The Times. По мнению автора статьи, Маша по своему поведению похожа на президента России Владимира Путина.

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Издание приводит мнения ученых, которые занимались оценкой российского мультфильма.

"У Маши напористый, неприятный характер, при этом она решительна. Она слишком много на себя берет. Не будет преувеличением сказать, что она ведет себя по-путински", - говорит профессор Энтони Глис. Медведь, говорится в статье, призван изменить образ России в сознании детей с негативного на позитивного.

Публикацию уже прокомментировали создатели мультфильма. Управляющий директор студии "Анимаккорд" Дмитрий Ловейко сказал RT, что "Маша и Медведь" - независимый проект.

"И если нам что-то политическое приписывают, то это занимательно и где-то даже смешно", — сказал он.

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"Маша ведет себя по-путински!". В Британии мультфильм сочли российской пропагандой

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Теги: Маша и Медведь, мультфильм



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