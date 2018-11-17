Смертница взорвала себя у поста полиции в Грозном

Неизвестная женщина совершила самоподрыв у поста полиции в Грозном. Жертв и пострадавших удалось избежать.

Полиция заметила неадекватное поведение женщины, которая двигалась в направлении поста, сообщил журналистам врио министра внутренних дел Чечни Апти Алаудинов. Сотрудники попросили ее остановиться и предъявить документы, но она не подчинилась.

"Не выполняя это требование, женщина устремилась к посту, в этот момент полицейские заметили на ней самодельное взрывное устройство. Был произведен предупредительный выстрел. Девушка осуществила самоподрыв", - сообщил он.

Телеканал 360 отмечает, что женщина находилась под наблюдением дагестанского центра по противодействию экстремизму.

Как сообщало Накануне.RU, 31 октября в здании ФСБ в Архангельске взорвал бомбу 17-летний студент местного политехнического колледжа.