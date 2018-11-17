17 Ноября 2018
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Происшествия Свердловская область

Уральца в самолете избили две авиадебоширки

Две пассажирки самолета, летевшего рейсом Коломбо — Екатеринбург, избили пассажира. Конфликт начался во время полета в Коломбо, на обратном пути он перерос в драку.

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В полицию обратился житель Екатеринбурга Алексей, правоохранителям он предоставил фото и видеоматериалы с борта самолета. Пострадавший сообщил, что первые стычки с пассажирками рейса начались две недели назад, когда они с супругой летели из Екатеринбурга в Коломбо вместе с этими же дамами. Из-за того, что потерпевший попытался откинуть спинку кресла, женщина, которая летала в компании с мамой и супругом, сделала ему грубое замечание.

На обратном пути они снова встретились в салоне самолета, сообщает "Пятый канал". Когда Алексей попросил одну из дебоширок немного подвинуться, поскольку та, встав в проходе, практически села на плечо мужчине, женщина ударила его, потом к драке присоединилась ее мать.

Пассажир вернулся в Екатеринбург с рассеченной губой, из носа у него шла кровь.

Скандалистками занимаются правоохранительные органы.

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Уральца в самолете избили две авиадебоширки

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Теги: Коломбо — Екатеринбург, авиадебоширки



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