Уральца в самолете избили две авиадебоширки

Две пассажирки самолета, летевшего рейсом Коломбо — Екатеринбург, избили пассажира. Конфликт начался во время полета в Коломбо, на обратном пути он перерос в драку.

В полицию обратился житель Екатеринбурга Алексей, правоохранителям он предоставил фото и видеоматериалы с борта самолета. Пострадавший сообщил, что первые стычки с пассажирками рейса начались две недели назад, когда они с супругой летели из Екатеринбурга в Коломбо вместе с этими же дамами. Из-за того, что потерпевший попытался откинуть спинку кресла, женщина, которая летала в компании с мамой и супругом, сделала ему грубое замечание.

На обратном пути они снова встретились в салоне самолета, сообщает "Пятый канал". Когда Алексей попросил одну из дебоширок немного подвинуться, поскольку та, встав в проходе, практически села на плечо мужчине, женщина ударила его, потом к драке присоединилась ее мать.

Пассажир вернулся в Екатеринбург с рассеченной губой, из носа у него шла кровь.

Скандалистками занимаются правоохранительные органы.