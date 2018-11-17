Рыболовлев отказался продать клуб "Монако"

Дмитрий Рыболовлев несмотря на судебные разбирательства намерен продолжать развивать футбольный клуб "Монако". Это об "Чемпионату" сообщил представитель бизнесмена Дмитрий Чечкин.

Как сообщало Накануне.RU, бизнесмен был задержан в Монако, его подозревают в коррупции и "торговле активным и пассивным влиянием". После задержания вице-президент ФК "Монако" Вадим Васильев сказал о возможной смене владельца клуба.

"Что касается "Монако", Дмитрий Рыболовлев не имеет планов по продаже клуба и намерен продолжать поддерживать его развитие", - сказал Чечкин.