Лавров: Запад пытается превратить Балтийский полуосстров в плацдарм против России

Уроки украинской трагедии на Западе так и не выучены и теперь там пытаются превратить Балканский полуостров в плацдарм против России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете "Сербский телеграф".

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"От стран региона настойчиво требуют сделать выбор: или с Москвой, или с Вашингтоном и Брюсселем", - сказал министр.

Сергей Лавров отметил, что российская сторона рассмотрит любой приемлемый для Сербии вариант урегулирования с Косово.

Сергей Лавров пояснил, что позиция России по Косово опирается на резолюцию Совета Безопасности ООН 1244. При этом Москва неизменно будет оказывать содействие в отстаивании законных интересов Сербии и по двусторонней линии, и в международных организациях.