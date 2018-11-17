Аббас Джума считает, что сотрудники «Новой газеты» его оклеветали. Теперь разбираться будут юристы.

Сотрудник «Комсомольской правды» журналист-международник Аббас Джума стал жертвой клеветы либерального издания «Новая газета».

Сотрудники газеты в статье «Убийство в ЦАР: «Русские журналисты имели при себе оружие?» представили его чуть ли не соорганизатором трагичной поездки Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева в Центральноафриканскую Республику. В материале сообщалось, что погибшие журналисты узнали о фиксере Мартине от военного корреспондента ФАН Кирилла Романовского. Его «Центру управления расследованиями» якобы рекомендовал сирийский журналист Аббас Джума.

При такой подаче материала газетой Джума фактически превращается в одного из соорганизаторов роковой командировки журналистов в ЦАР.

"Все знают, что произошло в Центральноафриканской республике: там погибли наши коллеги, и впоследствии выяснилось, что эту командировку организовала редакция Ходорковского. И организация этой поездки была крайне безалаберной и непрофессиональной, с подлогом, с левыми картами и т.д. Все видели, как они искали фиксера, видели весь этот наивняк, скоторым готовились к поездке"

Журналист-международник отметил в связи с этим, что был удивлен, когда к нему стали обращаться с вопросами, советовал он кого-то или нет? Позже он узнал о публикации «Новой газеты». Там утверждалось, что именно он рекомендовал редакции Ходорковского военкора ФАН.

Аббас Джума не был посвящен в это дело и ничего не знал о предстоящей поездке в ЦАР, чтобы кому-либо что-то советовать. Если бы его спросили прямо, кого из талантливых военкоров он знает – это одно дело. При этом даже если бы к нему обратились с просьбой помочь по ЦАР и дать контакты Романовского, он бы не стал его советовать. Журналист ФАН у Джумы ассоциируется исключительно с Ираком и Сирией.

"Допускаю, что какой-то частной беседе, не представляясь редакцией Ходорковского, чтобы меня не спугнуть, кто-то у меня поинтересовался: а вот знаю ли я какого-нибудь военкора? И я м в таком контексте и только в таком контексте сказать про Романовского. Но этого не было прописано в тексте", - говорит журналист "Комсомольской правды".

После ознакомления с порочащей его достоинство и деловую репутацию статьей, журналист обратился в редакцию «Новой газеты» с просьбой исправить текст или изменить формулировку. Обращение осталось без ответа. Джума считает, что газета продемонстрировала ангажированность, непрофессионализм и желание опорочить его имя. Кроме того, про него написали «прокремлёвский журналист» «Комсомольской правды», как будто, специально хотели как-то "замарать" в этом деле.

Повлиять на руководство газеты в обычном порядке не получилось. Журналист был вынужден обратиться к юристам в «Центр правовой поддержки», чтобы защитить свою деловую репутацию, честь и достоинство. Иные методы в отношении редакции «Новой газеты» оказались неэффективны. Получается, соблюдать российские законы и журналистскую этику сотрудники газеты не намерены даже в отношении коллег, при этом практикуя в своей деятельности методы клеветы и создания фейков.