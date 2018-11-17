17 Ноября 2018
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Общество Свердловская область

Активисты ненадолго вернули Краснознаменную группу на Плотинку

В 45-ю годовщину награждения Екатеринбурга Орденом Ленина активисты вернули награду - Краснознаменную группу - на ее прежнее место. Общественники пришли на Плотинку с красными флагами, имитирующими снесенную группу, передает корреспондент Накануне.RU.
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Группа по решению властей была снесена в 2013 г., без обсуждения с жителями. Общественники своей акцией напоминают о значимости Ордена и требуют вернуть его в сердце Екатеринбурга.

На Плотинку с флагами пришли порядка 20 человек, в акции приняли участие активисты "Сути времени", коммунисты, ветераны.

Краснознаменная группа(2018)|Фото: Андрей Алексеев, "Суть времени"

Глава уральского отделения "Сути времени" Артём Брусницын подчеркнул, что чиновников, которые пять лет назад решили снести группу, уже нет в мэрии, но защитники Краснознаменной группы продолжат добиваться возврата конструкции.

Краснознаменная группа(2018)|Фото: Андрей Алексеев, "Суть времени"

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Активисты ненадолго вернули Краснознаменную группу на Плотинку

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Теги: Краснознаменная группа, Орден ленина, флаги, Суть времени



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