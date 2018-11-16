На Южном Урале расследуется уголовное дело о ДТП с двумя машинами

Вечером 14 ноября на трассе между городом Троицком и посёлком Южным столкнулись два автомобиля. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Установлено, что водитель "Мерседеса" 1983 года рождения, спровоцировавший аварию, находился в состоянии алкогольного опьянения и выехал на полосу встречного движения. Пассажир автомобиля "Дэу Нэксия", женщина 32-х лет, скончалась на месте, тогда как водитель и другие два пассажира получили телесные повреждения разной степени тяжести.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч 4. ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Задержанному водителю "Мерседеса" предъявлено обвинение, ему грозит лишение свободы до семи лет. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.