Бывший участок Минобороны рядом с Кремлём продан с аукциона

Бывший комплекс зданий Минобороны РФ был продан с аукциона за 2,4 млрд рублей.

Как сообщает "РИА Новости", вместе с комплексом был также продан участок в 1,3 га на Садовнической улице по соседству с Московским Кремлём.

Организатором аукциона выступила госкорпорация "Дом.рф", а победителем стало ООО "Ситизен". В торгах также участвовали компании "Галс-инвест", "Стройград", "Терра оптима" и физическое лицо Александр Рыжов.

Проданный комплекс вместе с земельным участком попадают в зону объектов культурного наследия и относятся к территориям объединённых охранных зон.