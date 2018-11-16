Избили и забрали деньги. Шестерых миассцев признали виновными в разбое и вымогательстве

Шесть жителей Миасса признаны судом виновными в разбое и вымогательстве.

В сентябре прошлого года злоумышленники вымогали 200 тыс. рублей у несовершеннолетних, которые были причастны к распространению наркотиков.

Они избили подростков и забрали у них более 15 тыс. рублей, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Преступников осудили на срок от 6 до 8 лет с отбыванием наказания в колониях особого и общего режима.