В Кургане будут судить автомобильных воров, которые обкрадывали открытые машины

В Кургане перед судом предстанут два молодых человека - несовершеннолетний и 18-летний горожане обвиняются в угоне и краже из автомобилей личного имущества владельцев.

В августе этого года ранее судимый подросток разбил стекло в машине и украл магнитолу, зарядку и другие вещи, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Другие преступления он совершил вместе со своим 18-летним другом. Например, "ВАЗ" с незапертой дверью злоумышленники сдали в металлолом - ущерб составил почти 60 тыс. рублей.

На другой открытой машине молодые люди проехали несколько метров, после чего автомобиль заглох. Тогда похитители забрали из салона автомагнитолу, зарядку, навигатор, колонки и другие вещи, после чего попытались убежать. Их заметил случайный прохожий и вызвал полицию.

Оба свою вину признали.