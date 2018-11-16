На Уралвагонзаводе чествовали лучших спортсменов

На Уралвагонзаводе (входит в ГК Ростех) подвели итоги ежегодной спартакиады трудящихся. В этом году в ее рамках проведено 21 мероприятие, в которых приняли участие более 24 тыс. участников из порядка 100 подразделений УВЗ.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе предприятия, самым массовым видом спорта традиционно стала легкоатлетическая эстафета, где на старт вышли 1 тыс. 304 человека, и лыжный поход, объединивший около 2 тыс. спортсменов. Активно сотрудники завода соревновались в баскетболе, волейболе, плавании, хоккее, мини-футболе и других дисциплинах. Всего в рамках спартакиады были проведены соревнования по 27 видам спорта.

Победителей наградили кубками, почетными грамотами и денежными премиями.