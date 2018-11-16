16 Ноября 2018
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Образование Челябинская область

Лучшие студенты и аспиранты Южного Урала награждены стипендиями Законодательного собрания региона

Лучшие студенты и аспиранты Челябинской области сегодня трепетали и радовались - их награждали стипендиями Законодательного собрания региона.

Всего было вручено 185 стипендий. Как отметил председатель ЗСО Владимир Мякуш, вот уже 24 года Законодательное Собрание вручает стипендии лучшим учащимся профессиональных образовательных учреждений и организаций высшего образования.

"Это одна из форм стимулирования молодежи для повышения своего профессионального уровня и построения карьеры. В Челябинской области делается многое для поддержки талантливой молодежи - это и гранты губернатора, и стипендия Законодательного Собрания, и ряд других мер", - отметил Владимир Мякуш, обращаясь к собравшимся.

стипендиаты, Владимир Мякуш(2018)|Фото:zs74.ru

Такая стипендия назначается молодым людям и девушкам за особые успехи в учебе, за творческую деятельность, общественную активность, научные труды и публикации в различных изданиях.

Также студенты и аспиранты получают стипендию за дипломы и грамоты, патенты на изобретения, призовые места в соревнованиях и олимпиадах, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Законодательного собрания региона.

С 2012 года стипендии достаются 15 аспирантам, 55 студентам - учащимся на бакалавриате, специалитете и магистратуре, а также 85 студентам, которые занимаются по программам подготовки специалистов среднего звена, и 30 студентам, обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих.

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Лучшие студенты и аспиранты Южного Урала награждены стипендиями Законодательного собрания региона

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Теги: Владимир Мякуш, Законодательное собрание, Южный Урал, стипендии, студенты, аспиранты



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